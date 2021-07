Ana Maria Popescu, replică acidă pentru Eduard Novak: "Sper să veniți dumneavoastră cu aurul de la Tokyo"

Ana Maria Popescu, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ajuns în România.

La sosirea pe aeroport, spadasina a făcut o serie de declarație, unele dintre ele fiind îndreptate spre autoritățile din România legat de felul în care gestionează situația sportului.

"Am în spatele meu patru oameni, atât am avut la Jocurile Olimpice. Am avut ca sparing partner sportivi de 43 de ani, retrași din activitate, pentru că nu au fost alții mai buni. Sper să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane. Sper să facem o sală nouă.", a declarat Ana Maria Popescu la sosirea în țară.