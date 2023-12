Suedezul Zlatan Ibrahimovic, care s-a retras în urmă cu şase luni, revine în lumea fotbalului în calitate de consilier special al acţionarului majoritar al lui AC Milan, RedBird, relatează AFP.

"RedBird Capital Partners a anunţat astăzi numirea lui Zlatan Ibrahimovic în calitate de partener operaţional pentru portofoliul său de investiţii în sport, media şi divertisment.

În acest rol, el va acţiona, de asemenea, în calitate de consilier principal pentru proprietarii şi conducerea AC Milan", a anunţat luni clubul într-un comunicat citat de News.ro.

BREAKING: ZLATAN IZ BACK ????⚫️

RedBird Capital have announced the appointment of Zlatan Ibrahimović as an Operating Partner across its Sports and Media & Entertainment investment portfolio.

He will also serve as a Senior Advisor to AC Milan Ownership and Senior Management.

????… pic.twitter.com/GZM1LaFJ4X