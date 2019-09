VIDEO | Gonzalo Higuain si-a pierdut cumpatul! L-a lovit pe unul din antrenorii lui Juventus in timpul unui antrenament

Juventus se pregateste pentru un nou sezon in Liga Campionilor. La antrenamentul dinaintea partidei, Gonzalo Higuain si-a iesit din minti si l-a lovit pe unul din antrenorii echipei.

Atacantul de 31 de ani este motivat sa se impuna in primul 11 al lui Juventus, dupa un an in care a fost imprumutat la Milan, apoi la Chelsea. Higuain si-a pierdut cumpatul la ultimul antrenament al lui Juve.



Higuain nu a reusit sa recupereze mingea in timpul unui exercitiu si asta l-a facut sa isi verse furia pe un om din staff-ul echipei. Atacantul a pus o contra de toata frumusetea pe tibia antrenorului si apoi s-a descarcat pe un banner publicitar aflat in apropiere. Colegii au tratat situatia cu profesionalism si au incercat sa il calmeze pe atacant pentru ca situatia sa nu degenereze. Desi fotbalistii au parut amuzati de cele intamplate, pentru Higuain n-a fost chiar o gluma. Argentinianul a avut nevoie de cateva minute pentru a se linisti.

Juventus va juca miercuri in Liga Campionilor in deplasare la Atletico Madrid. In grupa cu italienii mai sunt Bayer Leverkusen si Lokomotiv Moscova.

VIDEO CU INCIDENTUL DE LA ANTRENAMENT