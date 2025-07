În ultimul timp, în presa din străinătate s-a tot vehiculat faptul că Hakan Calhanoglu, turcul care se află la Inter din iulie 2021, ar putea ajunge în această vară la Galatasaray sau Fenerbahce.



Cotat la 30 de milioane de euro, Calhanoglu mai are contract cu echipa de pe ”Giuseppe Meazza” până la finalul sezonului 2026/27



Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter a rupt tăcerea despre transfer: ”Nu e corect să faci declarații”



Într-un interviu pentru o publicație din Italia, Calhanoglu a spintecat zvonurile și a sugerat că rămâne la Inter și că vrea să câștige trofee cu echipa din Milano.

Cât despre o eventuală extindere a înțelegerii contractuale, Calhanoglu a explicat că încă mai e timp pentru asta.



”În fiecare an apar zvonuri legate de transfer, poate că anul acesta au fost ceva mai multe, da nu am spus nimic pentru că am vrut ca fanii noștri să vadă singuri că m-am întors. Nu este întotdeauna corect să faci declarații.



(n.r. întrebat despre prelungirea contractului) Să așteptăm și să vedem ce se va întâmpla în anii ce urmează. Dar obiectivul meu este să câștig aici”, a spus Hakan Calhanoglu, potrivit Gazzetta dello Sport.



La Inter, fotbalistul a bifat 182 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă în cont 38 de goluri, dar și să paseze decisiv în 32 de situații diferite, în peste 13.000 de minute petrecute pe teren.



Ce a spus agentul lui Calhanoglu



”Calhanoglu nu va merge nici la Fenerbahce, nici la Galatasaray. Va rămâne la Inter, nu a cerut niciodată să plece sau să schimbe echipa. Nu există negocieri cu Fener sau cu Galata, Calha rămâne la Inter.



Au fost multe apeluri telefonice în timp ce Hakan era în vacanță. Apar multe zvonuri. Astfel de lucruri se pot întâmpla, dar acest gen de procese trebuie să decurgă fără probleme între cei care iau deciziile. Nu avem intenția să părăsim Interul. Este foarte fericit la Inter.



Nu pot ascunde că Hakan a ținut cu Galatasaray încă din copilărie. Dar nu există oferte, întâlniri sau acorduri. Din informațiile pe care le am, Galatasaray are alte planuri”, a spus Gordon Stipic, agentul lui Calhanoglu, conform Tutto Mercato Web.