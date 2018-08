Balotelli a LOVIT DIN NOU! Si-a mintit colegii de la echipa ca e dorit de PSG! Dezvaluirea facuta de L'Equipe

Cunoscut ca un jucator controversat, Balotelli a comis-o inca o data.

Transferul lui Mario Balotelli la Olympique Marseille a intrat intr-o impas. Motivul? Presa franceza scrie ca agentul jucatorului, Mino Raiola, solicita un comision prea mare iar finalista din Europa League nu isi permite mutarea. Exista si varianta unui schimb de jucatori in care sa fie implicat Remy Cabella.

Daca mutarea parea o certitudine in urma cu cateva saptamani, Balotteli se vede acum nevoit sa se antreneze in continuare cu Nice, in ciuda faptului ca vrea sa plece de la club, mai ales dupa ce antrenorul Lucien Favre a ajuns la Borussia Dortmund.

Conform celor de la L'Equipe, Balotelli le-a spus colegilor de la Nice ca transferul la Marseille este intr-un impas deoarece a aparut un interes din partea lui Paris Saint-Germain! Problema? Povestea lui Super-Mario este o inventie, scriu francezii!