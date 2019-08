ULUITOR! Liderul uneia dintre cele mai fanatice peluze din Europa a fost ucis cu sange rece! A fost impuscat in cap! Anuntul momentului

Liderul peluzei lui Lazio a fost impuscat in cap.

Fabrizio Pisticelli, cel porelict "Diabolik" era unul dintre liderii de galerie al celor de la Lazio. Acesta a fost impuscat in cap in mijlocul zilei de ieri intr-un parc din Roma, anunta Corriere dello Sport.

Din datele furnizate de politie, reiese faptul ca liderul galeriei lui Lazio a fost ranit inainte de a deceda, iar incidentul s-a produs in parcul Acqueducs, la marginea Romei. Presa italiana relataza faptul ca Fabrizio Pisticelli ar fi fost implicat in afaceri cu droguri si pare ca ar fi vorba de o reglare de conturi, dar politia cerceteaza cu atentie cazul si are in vedere orice pista.