ULTIMA ORA | El Clasico ar putea sa se amane din nou! Motivul pentru care cel mai asteptat meci planetei ar putea sa nu se joace nici pe 18 decembrie! Anuntul momentului in Spania

El Clasico risca sa nu se joace nici pe 18 decembrie.

Cel mai aseptat meci al planetei, Barcelona - Real Madrid risca ar fi trebuit sa se joace initial pe data de 26 octombrie 2019, dar a fost amanat din cauza protestelor din Catalonia. Meciul a fost reprogramat pentru data de 18 decembrie la ora 21:00, dar este in pericol sa nu se dispute nici la acesta data.

In ziua in care ar trebui sa se joace, va avea loc un protest al gruparii Tsnumai Democratic la ora 16:00, ora locala. Protestul va avea loc in zona stadionului Camp Nou, locul obisnuit de intalnire pentru grupurile nationaliste din Catalonia.