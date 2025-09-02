GALERIE FOTO Djokovic s-a calificat, dar e incert pentru sferturile US Open. Ultimele noutăți despre sârb

Djokovic s-a calificat, dar e incert pentru sferturile US Open. Ultimele noutăți despre s&acirc;rb Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, în sferturile US Open 2025, la treizeci și opt de ani.

Novak DjokovicUS Open 2025Tenis ATPaccidentare
Novak Djokovic ocupă locul șapte în clasamentul ATP, dar preocuparea sa primordială rămâne câștigarea de noi titluri majore.

Semifinalist pe linie în primele trei turnee de mare șlem ale anului, „Nole” va începe la New York ceea ce speră el să fie o serie de trei meciuri în care nu va fi favorit la victorie, conform hârtiei.

Fritz, Alcaraz și Sinner: „zidul” de trecut de Djokovic pentru câștigarea US Open 2025

  • Djokovic - Fritz: 10-0 la meciurile directe.

În faza ultimilor opt tenismeni rămași în competiție la US Open 2025, Novak Djokovic îl va înfrunta pe favoritul americanilor, Taylor Fritz (4 ATP).

O victorie îi poate aduce o întâlnire nouă cu spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP), iar în finală tenismenul din Belgrad și-ar putea măsura forțele cu numărul unu mondial, italianul Jannik Sinner.

Starea de sănătate a lui Novak Djokovic, înainte de sferturile US Open 2025

Cu doar două seturi pierdute în primele patru tururi trecute la New York, în acest an, Novak Djokovic a acuzat probleme de sănătate în duelul cu britanicul Cameron Norrie.

„Sunt mai îngrijorat ca niciodată. Dar, știți cum e, cu vârsta nu te poți lupta,” a declarat la conferința de presă Djokovic, după meci, în contextul în care a acuzat probleme la nivelul spatelui pentru care a cerut un time-out medical, în primul set și a beneficiat de îngrijiri, în setul secund.

Djokovic - Fritz se joacă miercuri, 3 septembrie, după ora 03:30, imediat ce meciul dintre Sabalenka și Vondrousova se va fi încheiat.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic serbia us open 2025 tur 1
Vârsta, principalul adversar al lui Djokovic, în drumul către titlul de mare șlem cu numărul 25, crede Mats Wilander

Fostul tenismen suedez în vârstă de 60 de ani a declarat, într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, că Djokovic are nevoie de ajutor extern în drumul său către trofeu, la US Open 2025.

Întrebat dacă Djokovic poate să devină campion de Grand Slam fără ca nimic rău să nu li se întâmple rivalilor Sinner și Alcaraz, Mats Wilander a spus următoarele:

„Uitându-ne la ultimele meciuri pe care le-a jucat cu Sinner și Alcaraz, e greu de spus, dar poate că da, are nevoie ca anumite lucruri să se întâmple. A fost aproape de Sinner la Paris? A fost. Pe hard, Novak e unul dintre cei mai buni tenismeni din toate timpurile. Dar și Alcaraz ori Sinner încep să se transforme în asta.

Da, cred că ceva trebuie să se întâmple cel puțin unuia dintre cei doi, pentru că să îl bați pe Jannik Sinner, iar apoi să îl bați pe Carlos Alcaraz, iar, înainte de asta, să elimini un tenismen ca Jack Draper, asta e dificil pentru orice jucător, chiar dacă numele lui e Novak Djokovic.

Cred că are nevoie de puțin ajutor din partea competitorilor, nu de mult, din partea tabloului, astfel încât să nu fie nevoit să joace cu amândoi, consecutiv,” a declarat Mats Wilander.

„Nu nivelul e problema, ci vârsta la care încearcă să câștige.”

„Am crezut că o să mai aibă șanse de a câștiga un turneu major în 2025. M-am gândit că va avea cea mai bună șansă la Wimbledon, dar, evident, US Open este un alt turneu pe care iubește să îl joace și știe cum să o facă.

Nivelul său e foarte apropiat de cel de care e nevoie pentru a deveni campion, dar trebuie să treacă de trei sau patru jucători la rând, fiecare dintre aceștia, extrem de dur. Vă puteți imagina, dacă joacă la rând cu Draper, Zverev, Sinner și Alcaraz, e incredibil de complicat.

Nu nivelul e problema, ci vârsta la care încearcă să câștige un meci dur după un altul dur. Asta e greu de realizat la orice vârstă, cu atât mai mult la vârsta lui,” a completat Mats Wilander.

