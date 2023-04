Autoritățile locale din Florența au reușit să atragă 55 de milioane de euro din fonduri europene, pentru refacerea arenei Artemio Franchi, iar costul total al proiectului urmează să se ridice la 215 de milioane de euro. Lucrările vor fi realizate de firmele Arup și Mario Cucinella Architects și arena va avea o capacitate de 44.000 de locuri și câteva zone spectaculoase, demne de orașul unde se găsesc Santa Maria del Fiore, Campanile, Palazzo Medici Riccardi sau Galleria dell'Accademia.

Noul stadion va fi gata până la finalul anului 2026

Primarul Dario Nardella a declarat că demolarea va începe anul viitor și că lucrarea va fi gata până la finalul anului 2026, zona urmând să mai cuprindă o parcare de 3.000 de locuri, o nouă linie de tramvai și renovarea zonei Campo di Marte. Odată cu arena din Florența va fi modernizată și cea din Venezia, care va costa 308 milioane de euro, din care 93 de milioane de euro din fonduri europene.

Cel mai probabil, Biraghi&co. vor juca meciurile de pe teren propriu la Arezzo (13.000 locuri), Grosseto (10.200 locuri), Livorno (14.300 locuri) sau Siena (15.400 locuri), după ce oferta făcută pentru Stadio Alberto Braglia din Modena (21.100 locuri) a fost refuzată după revolta fanilor locali.

Mutu, Lăcătuș, Lobonț și Tătărușanu, românii emblematici ai "Viola"

Fiorentina este deținută de miliardarul italo-american Rocco B. Commisso și în palmaresul său se găsesc două titluri de campioană (1955-1956, 1968-1969), șase Coppa Italia (1939-1940, 1960-1961, 1965-1966, 1974-1975, 1995-1996, 2000-2001), o Supercoppa Italiana (1996), o Cupa Cupelor (1960-1961) și o finală de Cupa UEFA / Europa League (1989-1990 / + alte două semifinale).

În acest sezon, "Viola" se află pe locul nouă în Serie A, va juca în semifinalele Coppa Italia cu Salernitana (5 și 27 aprilie) și în sferturile de finală ale Conference League cu Lech Poznan (13 și 20 aprilie). Pentru clubul florentin au evoluat, de-a lungul timpului, fotbaliștii români Marius Lăcătuș (1990-1991), Adrian Mutu (2006-2011), Bogdan Lobonț (2006-2007), Ciprian Tătărușanu (2014-2017), Ianis Hagi (2016-2018) și Louis Munteanu (2020-2022 / împrumutat la FCV Farul).

Stadionul inaugurat în 1931, opera lui Pier Luigi Nervi

Stadio Artemio Franchi a fost inaugurat pe 13 septembrie 1931, cu un amical între Fiorentina și Admira Viena, și a mai purtat denumirea Stadio Giovanni Berta și Stadio Comunale. Poartă numele fostului președinte al FIGC (1967-1976, 1978-1980) și președinte al UEFA (1873-1983). A mai fost renovat în 1990 și 2013 și are o capacitate de 43.147 de locuri.

A fost opera celebrului Pier Luigi Nervi, arhitect și inginer structurist cunoscut la nivel mondial, care a mai realizat Sediul UNESCO (Paris), Pirelli Tower (Milano), Stadio Flaminio și Palazzo dello Sport (Roma), Australia Square (Sydney), George Washington Bridge Bus Station (New York), Catedrala Saint Mary of the Assumption (San Francisco) sau Tour de la Bourse (Monteral). Construit în totalitate din beton armat, acesta are ca semn distinctiv un turn înalt de 70 de metri, numit Torre di Maratona, care va fi copiat în noua formă.

De-a lungul existenței sale, stadionul a găzduit meciuri la CM 1934, CM 1990 și JO 1960, dar și partide ale naționalelor de fotbal și de rugby ale Italiei sau concerte ale unor artiști importanți, precum David Bowie, Madonna sau Bruce Springsteen.

Foto - Getty Images, Arup