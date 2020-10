Dupa Ronaldo, a mai aparut un caz de Covid-19 la Juventus! Sezonul 2020/21 al Serie A este in PERICOL! Ce se intampla in Italia

Inca un fotbalist de la Juventus a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Dupa ce Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv in timp ce se afla la actiunile echipei nationale a Portugaliei, si Weston McKennie a primit un rezultat pozitiv la testarea pentru Covid-19.

Potrivit unui comunicat oficial al "Batranei Doamne", echipa a intrat in izolare, urmand ca cei care primesc rezultate negative la urmatoarea testare sa poata sa desfasoare activitati normale de antrenament si sa poata intra pe teren in partidele pe care Juventus le are programate. Ei nu vor avea, insa, voie sa ia contact cu persoane din exteriorul grupului.

"Clubul este in contact permanent cu autoritatile sanitare competente", se mai arata in comunicatul emis de italieni.

Cazuri de coronavirus au mai fost depistate si alte echipe din Serie A, printre infectati numarandu-se Zlatan Ibrahimovic sau Ashley Young. De altfel, Italia este afectata grav de pandemie, inregistrandu-se mii de cazuri zilnic.

In aceste conditii, este asteptata o decizie in privinta suspendarii campionatului pentru sezonul 2020/21, ceea ce ar fi un dezastru, potrivit presedintelui Federatiei Italiene de Fotbal.