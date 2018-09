SOC in Italia! Atacant cu 30 meciuri la nationala, suspendat pentru DOPAJ! Ce suspendare risca

Italianul Giussepe Rossi a fost depistat pozitiv la un test antidoping.

Rossi, in prezent fara echipa, a fost depistat pozitiv la o partida dintre fosta sa echipa, Genoa, si Benevento, disputata in luna mai.



Atacantul cu 30 de meciuri la echipa nationala a fost depistat pozitiv cu dorzolamida, un diuretic sanctionat de majoritatea institutiilor antidoping, mai ales cand este folosit in combinatie cu timolol. Totusi, folosita simplu, este acceptata in majoritatea cazurilor. Aceasta este intalnita in picaturile pentru ochi, insa Rossi sustine ca nu a folosit picaturi.



Agentia Italiana Antidoping cere o suspendare de 1 an de zile pentru atacant, iar decizia va fi luata pe 1 octombrie.



Giussepe Rossi a fost macinat de accidentari in ultima perioada, insa el a trecut pe la echipe precum Manchester United, Newcastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta si Genoa.