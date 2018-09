El e romanul care a uimit Italia! 70.000 de oameni l-au aplaudat in picioare

Romanul din cea mai tare competitie de sarituri din lume a uimit din nou!

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Baiatul a reusit un super salt in Italia!



Constantin Popovici e romanul care strans aplauzele a 70 de mii de oameni la concursul de sarituri de la mare inaltime! Langa Bari, el a reusit sa termine pe 5. Popovici e la a doua prezenta in super competitia ce se tine in cele mai spectaculoase locuri din lume.



Un englez a castigat in Italia si a devenit campion mondial.