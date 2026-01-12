Genoa a obținut o victorie clară în fața lui Cagliari, scor 3-0, într-un meci disputat sâmbătă seara, 12 ianuarie, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A.



Succesul le-a permis „grifonilor” să urce de pe locul 17 pe 15 în clasament și să iasă, cel puțin temporar, din zona fierbinte a retrogradării.



Scor de neprezentare în Genoa - Cagliari! Stanciu, doar rezervă



Nicolae Stanciu nu a prins niciun minut în această partidă. Internaționalul român s-a aflat pe banca de rezerve, dar antrenorul nu a apelat la el pe parcursul jocului, într-un meci controlat aproape în totalitate de gazde.



Genoa a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 7, prin Lorenzo Colombo, lansat perfect de Ruslan Malinovskyi.



În partea a doua, oaspeții au încercat să schimbe ceva prin mai multe modificări, însă fără rezultat. Morten Frendrup a făcut 2-0 în minutul 75, iar doar trei minute mai târziu Leo Ostigard a stabilit scorul final.



Grație acestui succes, Genoa a ajuns la 19 puncte după 20 de etape și a trecut peste Cagliari în clasament. Pentru formația rossoblu urmează acum o deplasare la Parma, fosta echipă antrenată de Cristi Chivu, în cadrul etapei #21, iar la o săptămână distanță va primi vizita celor de la Bologna.

