Sarri i-a scos din sarite pe cei de la Juventus! Cum a fost surprins antrenorul italian, chiar inaintea derby-ului cu Napoli

Sarri a fost diagnosticat cu pneumonie.

Maurizio Sarri i-a iritat pe sefii lui Juventus dupa ce a refuzat sa renunte la fumat desi a fost diagnosticat cu pneumonie la inceputul acestei luni. Desi medicii si clubul i-au impus antrenorului de 60 de ani sa renunte la viciul sau, Sarri a refuzat!

Starea de sanatate a lui Sarri s-a imbunatatit, astfel ca el are sanse bune sa fie pe banca la derby-ul cu Napoli, fosta sa echipa. Cei de la Corriere della Sera au publicat o imagine cu Sarri avand in mana un pachet de tigari in timp ce facea poze cu fanii lui Juve, lucru care i-a deranjat pe cei din conducerea lui Juve.

Juve - Napoli va avea loc sambata aceasta. Aaron Ramsey este incert dupa ce a lipsit de la antrenamente din cauza unor probleme la spate.