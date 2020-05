Ronaldo a inceput azi antrenamentele cu Juventus! Cum si-a facut aparitia in cantonament

Cristiano Ronaldo a participat la antrenamentul de azi al lui Juventus. Dupa mai bine de 2 luni in care a stat in carantina, starul si-a revazut coechipierii.

Portughezul a zambit din masina, la sosirea la antrenamente, si a parut foarte bucuros de revenirea la normal.

Juventus este pe prima pozitie in clasamentul din Serie A, avand un avans minim (1 punct) fata de Lazio, principala contracandidata la titlu. Din acest sezon al campionatului italian s-au disputat pana acum 26 de etape.

Pentru Cristiano Ronaldo, care a fost in Portugalia, cu familia, din momentul suspendarii campionatului si pana la inceputul lunii mai, actualul sezon este unul cu cifre impresionante. Fotbalistul a jucat in 22 de meciuri in Serie A si a inscris de 21 de ori, alte 4 goluri fiind reusite de el in partide din Cupa Italiei si din Champions League.