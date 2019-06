Dinamo a dat afara inca 3 jucatori! Grecul Papazoglou e OUT din Stefan cel Mare, dar ramane in Liga I!

Dinamo se desparte de inca trei jucatori.

Dinamo se desparte de inca trei jucatori. Cu un manager nou, in persoana lui Florin Prunea, dar si cu un antrenor nou, Eugen Neagoe, echipa din Stefan cel Mare va trece prin schimbari importante in aceasta iarna.

Jucatorii adusi de Rednic pleaca unul dupa altul



Dinamo renunta la jucatorii adusi de Rednic, iar Negoita spera sa-l valorifice pe Mattia Montini, fotbalist care i-ar putea aduce suma de 600.000 euro.

In schimb, grecul Athanasios Papazoglou, dar si fratii Jaadi, pleaca!

Potrivit Digisport, Papazoglou (31 de ani) a fost anuntat ca isi poate cauta echipa. Sursa citata scrie ca acesta se va desparti de Dinamo, dar are sanse foarte mari sa ramana in Liga 1, el fiind ofertat de Sepsi OSK si Hermannstadt!

Papazoglou a jucat in 14 meciuri pentru Dinamo si a dat 4 goluri.

De cealalta parte, fratii Jaadi vor fi si ei maziliti. Reda si Nabil Jaadi au fost anuntati ca nu mai intra in atentia noului antrenor Eugen Neagoe.

Telekom Sport scrie, insa, ca fratii Jaadi nu vor sa semneze rezilierea contractelor pana nu isi primesc banii pe care ii au de luat pana la finalizarea acestora!

Reda Jaadi: "Eu vreau sa raman la Dinamo"



Reda Jaadi a vorbit pentru Telekom Sport.

"Am avut o discutie cu oficialii clubului in aceasta dimineata. Dorinta mea este sa raman la Dinamo, pentru ca imi place atat orasul, cat si suporterii. Mi s-a spus ca noul antrenor nu vrea niciun jucator adus de Mircea Rednic. Sunt inca jucatorul lui Dinamo, nu am semnat rezilierea. Totul depinde de conducere, momentan nu mi s-a oferit nimic", a spus Reda Jaadi.