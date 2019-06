Tragedie! Un cunoscut suporter al lui Dinamo s-a inecat in Dambovita incercand sa salveze un adolescent de 16 ani!

Un suporter dinamovist cunoscut printre ultrasii din Stefan cel Mare s-a inecat in Dambovita. El incerca sa salveze un adolescent de 16 ani.

Un tanar de 25 de ani s-a inecat in cursul zilei de miercuri in Dambovita, in zona Grozavesti. Potrivit ISU Bucuresti - Ilfov, acesta incerca sa salveze un adolescent de 16 ani care se afla in apa.

News.ro noteaza ca adolescentul de 16 ani a reusit pana la urma sa iasa din apa si a fost transportat la spital. In schimb, barbatul de 25 de ani si-a pierdut viata in mod tragic. Trupul sau a fost recuperat dupa mai bine de 30 de minute de scafandrii ISU, medicii declarand decesul.

Tanarul inecat in Dambovita, un cunoscut suporter al lui Dinamo



Tanarul care si-a pierdut viata in Dambovita era un cunoscut suporter al lui Dinamo. Acesta era poreclit "Ploiesteanu' PH" si mergea la toate meciurile formatiei din Stefan cel Mare.

Un mesaj de condoleante a fost postat si pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan.