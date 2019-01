Reactia lui Prandelli dupa GAFA facuta de Ionut Radu in ultimul meci! Ce a spus antrenorul: "Trebuie sa faca asta!"

Capitanul nationalei de tineret a gresit la golul primit de Genoa, insa apoi a avut 3 parade de exceptie.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Genoa a castigat in ultimul meci al etapei din Serie A cu 3-1 pe terenul celor de la Empoli. Unul dintre protagonistii partidei a fost Andrei Radu, portarul Romaniei U21. Acesta a avut mai multe interventii salvatoare in prima repriza, insa in cea de-a doua a incasat un gol usor, dupa o interventie gresita la o centrare in fata portii.

Antrenorul celor de la Genoa, Cesare Prandelli, l-a aparat pe Radu dupa acea gafa si l-a laudat la finalul meciului: "El trebuie sa continue sa munceasca, este tanar si are calitate" a spus fostul selectioner al Italiei. Acesta a vorbit si despre gafa de la gol: "Trebuie sa analizeze erorile si sa inteleaga anumite lucruri legate de dinamica. El se antreneaza foarte bine, e foarte motivat si are o personalitate buna" a spus Prandelli.

Cei de la Genova Today i-au acordat nota 7 lui Radu, una dintre cele mai mari din echipa lui Prandelli. "Eroarea de la golul lui Empoli a pus victoria sub semnul intrebari, dar nu putem uita paradele monstruoase cu care a salvat echipa. Cel putin 3 interventii. Poate nota 7 e generoasa avand in vedere greseala, insa fara aceasta era de nota 8" scriu italienii.