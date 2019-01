CE PARADE! Radu a avut doua interventii uriase in ultimul meci de Serie A

Ionut Radu a facut spectacol in poarta celor de la Genoa.

Titularul echipei nationale de tineret a avut doua parade senzationale in prima repriza, la scorul de 1-0 pentru Genoa. Mai intai Radu a avut o interventie fabuloasa in minutul 28, din pozitie de unu la unu cu Krunic, iar in minutul 36 a respins incredibil, cu piciorul, un sut venit din afara careului.

Genoa conducea deja cu 1-0 dupa golul lui Kouame din minutul 18. Radu nu a mai avut ce face in minutul 63, atunci cand DiLorenzo a marcat pentru 1-1.

