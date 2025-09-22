Venită după două eșecuri consecutive în Serie A, Inter a reușit să întrerupă seria negativă. Vicecampioana Italiei s-a impus după golul lui Federico Dimarco (14') și autogolul lui Tarik Muharemovic (81'), în timp ce Sassuolo a redus din handicap prin Walid Cheddira, în minutul 84.



Reacția lui Cristi Chivu după Inter - Sassuolo 2-1

Cristi Chivu s-a arătat mulțumit de rezultat, iar la conferința de presă a elogiat două nume care apar mai rar în primul 11 - portarul Josep Martinez și tânărul atacant Francesco Pio Esposito (20 de ani).



"Vestea bună este că am câștigat și că am avut o prestație bună. Puteam să ne asigurăm victoria mai devreme, însă am întâlnit un portar care s-a aflat într-o zi excelentă. Până la urmă, am reușit să câștigăm.



Cred că putem face lucrurile mai bine în ceea ce privește circulația balonului. Nu e simplu să joci împotriva unei echipe care se apără jos, dar atitudinea noastră a fost corectă și a am avut câteva faze de calitate.



Pio Esposito a răspuns pe teren. S-a integrat rapid și lucrează foarte bine. Face față presiunii și mă bucur pentru el.



Am niște portari buni care se ajută reciproc. Mă bucur pentru prestația lui Martinez de astăzi. Am vrut să-i ofer și lui minute pentru a-l integra. Sommer rămâne prima noastră variantă, dar mă bucur că ambii au deja minute în picioare și nu trebuie să așteptăm până vom juca în Coppa Italia", a spus Cristi Chivu.

Inter are 6 puncte după primele 4 etape și se află pe locul 10 în Serie A. Lider este momentan Juventus, cu 10 puncte.



Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează un alt joc de campionat, pe terenul lui Cagliari, sâmbătă, de la ora 21:45.

