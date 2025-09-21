Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a obținut o victorie importantă pe teren propriu, scor 2-1, împotriva celor de la Sassuolo, într-un meci contând pentru a patra etapă din Serie A.

Nerazzurri au tremurat pe final, dar au reușit să obțină cele trei puncte care îi urcă în clasament, aducând o gură de oxigen după două eșecuri la rând în campionat.

A renunțat la sistemul preferat

Antrenorul român a abordat partida cu Sassuolo într-o așezare 3-5-2. Victoria a fost adusă de golurile marcate de Dimarco și Carlos Augusto. Oaspeții au redus din diferență prin Cheddira, instalând suspansul pe finalul partidei de pe stadionul Giuseppe Meazza.

Succesul vine după două înfrângeri consecutive suferite de Inter în campionat, 3-4 cu Juventus și 1-2 cu Udinese. Cu cele 6 puncte acumulate în patru etape, echipa lui Cristi Chivu, care are contract până în vara anului 2027, a urcat pe locul 10 în clasamentul din Serie A

