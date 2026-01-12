Inter a condus de două ori pe "Giuseppe Meazza", însă în ambele ocazii a fost egalată. Dimarco a deschis devreme scorul, încă din minutul 9, iar McTominay a stabilit scorul pauzei în minutul 81. În actul secund, Calhanoglu a transformat un penalty contestat de Antonio Conte, iar același McTominay a punctat pentru 2-2 în minutul 81.

Cristi Chivu, după Inter - Napoli 2-2: "Nu e simplu contra unei echipe puternice"



După meci, Cristi Chivu a fost întrebat la DAZN de ce Inter are dificultăți în a se impune în meciurile directe cu contracandidatele la titlu. Antrenorul lui Inter a evitat răspunsul, preferând să discute strict despre partida cu Napoli care tocmai se încheiase.



"Vreau să vorbesc despre meci. S-au înfruntat două echipe puternice, care au dat totul pentru a câștiga. E dezamăgitor că nu am câștigat după ce am condus de două ori, dar nu e simplu contra unei echipe puternice. Trebuie să dăm credit și adversarului, care a făcut totul pentru a egala", a spus Chivu.



În acest sezon, Inter nu a reușit să învingă Napoli (1-3 și 2-2), AC Milan (0-1) sau Juventus (3-4). Chiar și așa, nerazzurrii sunt lideri în Serie A, cu 43 de puncte, 3 deasupra lui Milan și 4 peste Napoli.

Chivu: "Lupta pentru titlu se va da până la final"



Chivu a vorbit ulterior despre lucrurile pozitive pe care le-a extras după remiza de pe "Meazza", prima din acest sezon pentru Inter.



"Atitudinea și dorința jucătorilor mei de a forța. Am încercat în toate modurile posibile să ne facem jocul. În a doua repriză, Napoli chiar ne-a pus sub presiune în primele 20 de minute, însă ulterior am reușit să ne revenim. Inter și Napoli sunt două echipe care ridică nivelul campionatului din Serie A. Suntem dezamăgiți că nu am câștigat acest meci direct, dar vom face tot ce putem pentru a câștiga titlu. Va fi o bătălie pentru fiecare punct până la finalul sezonului", a mai spus Chivu.



În ceea ce privește lupta pentru Scudetto, Chivu a spus: "Cred că sunt patru sau cinci echipe. Noi, Napoli, Bologna și AC Milan avem un meci mai puțin disputat. Lupta se va da până la final".

Pentru Inter urmează un nou meci pe teren propriu în Serie A, restanța cu Lecce, programată miercuri, de la ora 21:45.

Clasamentul din Serie A

