Rednic l-a adus la UTA pe jucătorul de la Rapid pe care l-a făcut praf

Rapid l-a cumpărat pe Vulturar de la Lecce pentru 400.000 de euro. Tânărul mijlocaș nu va rămâne în Giulești, ci va fi împrumutat la UTA Arad, până la finalul sezonului.

Cătălin Vulturar, împrumutat de Rapid la UTA Arad, după ce Mircea Rednic l-a numit "copil fără minte"

Mircea Rednic a confirmat împrumutul după remiza dintre UTA Arad și FC Botoșani, scor 2-2.

"O să vină sub formă de împrumut. S-a făcut cu acordul meu. E un jucător pe care mi l-am dorit. Normal, declarația făcută de el... e tânăr și nu s-a gândit. În viața nu se știe ce se întâmplă și te întorci la clubul la care te-ai format. Am zis un da ferm pentru că îmi place ca jucător și va fi un câștig pentru noi", a spus Rednic.

Împrumutul lui Vulturar la UTA vine la 10 zile după ce Mircea Rednic a avut un discurs dur la adresa tânărului jucător care a fost format chiar de UTA Arad.

Arădenii ar fi vrut să îl transfere pe Vulturar înaintea Rapidului, iar Mircea Rednic s-a arătat extrem de deranjat de o declarație a mijlocașului, care, la sosirea în România, a spus că va învăța imnul Rapidului și că nu știe nimic despre un posibil împrumut.

"La declarațiile pe care le-a făcut, nu că nu mai vreau eu, nu mai vor suporterii. Ăștia sunt copii fără minte, dar ar trebui să fie ajutați și un pic sfătuiți de impresar. Nu ai voie să spui așa ceva. În primul rând, noi l-am vrut, impresarul lui ni i-a propus și pe Vulturar și pe Dumiter si nu s-a făcut.

Acum văd că cei de la Rapid l-au cumpărat și era vorba de un împrumut, dar eu chiar nu mi-l doresc în situația de față. Plus că am făcut deja două transferuri, am luat doi jucători pe post, deci în momentul de față nu mă interesează. Să stea acolo, să învețe imnul Rapidului. O să aibă concurență, nu cred că antrenorul și l-a dorit, nu l-a dorit.

Asta e, am mai pățit cu un jucător cu care am fost sută la sută că, dacă vine în România, semnează numai cu mine și nu a semnat (n.a. Dorin Rotariu). Vulturar e un jucător bun, dar acolo e concurența mare la mijlocul terenului și avea mai multe șanse aici să joace. Dacă el a ales și a făcut declarațiile pe care le-a făcut, e clar, nu mai am nevoie de el", spunea Rednic, pe 2 februarie.