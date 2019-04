Mihai Radut i-a scos din sarite pe fanii lui Lech Poznan! Mesajul afisat de fani la ultimul meci: "Beckham e un NIMENI pe langa tine!"

Fostul jucator de la Pandurii si FCSB, Mihai Radut, nu se simte prea bine la Lech Poznan. Daca in prima parte a sezonului trecut devenise titular de drept la Lech, acum romanul de 29 de ani abia mai prinde echipa! El a strans doar 9 partide in campionat in aceste sezon, fiind doar in 4 meciuri titular.

Revenit dupa o accidentare, Radut a jucat pentru prima data din decembrie in partida cu Korona Kielce din weekend, pentru ca la meciul de astazi cu Pogon Szczecin, scor 3-2, sa nu fie in lot! Fanii lui Lech Poznan au afisat un mesaj ironic la meci, tinta fiind Radut!

"Radut, Beckham e un nimeni pe langa tine. 2175 de minute = 1 gol, 80.000 de zloti pe luna" au scris fanii, facand referire la salariul jucatorului.

Romanian ???????? fans (including my dear friend @Emishor) may be interested. Lech fans are pissed off with Mihai Radut.

"Radut, Beckham is fucking no one comparing to you. 2175 minutes = 0 goals. 80000 złotych (about 88000 romanian leu) / month"#LPOPOG pic.twitter.com/cl66XERAzY