Federico Cherubini: ”Nu există nicio legătură cu experiența anterioară trăită cu Chivu!”

În vârstă de 29 de ani, Cuesta se află la prima experiență ca antrenor principal al unei echipe de seniori, iar lipsa experienței în antrenorat i-au adus inevitabil comparații cu Cristi Chivu, fostul antrenor al ”Cruciaților”, care, după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, a decis să o preia pe Inter Milano.

Federico Cherubini, președintele Parmei, a decis să înlăture comparațiile dintre Carlos Cuesta și Cristi Chivu și a explicat motivele pentru care s-a decis numirea la echipă a secundului lui Mikel Arteta.

”Prezentarea ne permite să povestim și cum s-a ajuns la această alegere. Nu a fost niciodată intenția noastră să surprindem pe cineva. Nu căutam efecte speciale oferind postul unui antrenor atât de tânăr, nu există nicio legătură cu experiența anterioară trăită cu Chivu. Nu căutăm provocări. În momentul în care l-am ales pe Chivu, au existat motive clare. Astăzi, am făcut această alegere în urma unor evaluări foarte amănunțite.

L-am analizat pe Carlos Cuesta într-un mod foarte amplu. Se vorbește mult despre „proiecte” în fotbalul italian, dar în realitate există tendința de a oferi mandate pe termen lung care sunt apoi întrerupte. Eu cred că ne-am pus problema serios și am găsit o modalitate de a răspunde, de a schimba ceva.

Am decis să aducem un profil internațional, care să aibă multe dintre caracteristicile pe care le căutam pentru a merge dincolo de limitele obișnuite. Cuesta are experiență în mai multe țări — Spania, Anglia — și la nivel de echipă de seniori. A lucrat alături de Arteta, dar are și experiență în sectorul juvenil.

Ceea ce m-a impresionat cel mai mult este cât de bine structurat este, în sensul bun al cuvântului. Cât de mult conținut are în ciuda vârstei sale fragede. Suntem convinși că aceasta este alegerea corectă pentru a atinge obiectivele pe termen mediu, inclusiv cele legate de rezultate.

Îi vom cere să contribuie la tot ce ține de club, nu doar de echipa de pe teren. Mulțumim Arsenalului că ne-a încredințat un antrenor ambițios”, a spus Federico Cherubini la conferința de presă.