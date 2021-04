Pirlo isi face autocritica dupa aproape un sezon la Juventus! Ce nota a zis antrenorul ca si-ar da si cum motiveaza

Juventus are un sezon submediocru si are sanse foarte mici de a castiga Serie A, dupa 9 ani la rand in care a castigat competitia.

Chiar daca a invins in ultima etapa de campionat, 3-1, pe Genoa, Juventus ramane pe locul 3 la o distanta apreciabila de liderul Inter, care pare scapata in castigatoare a Serie A.

Instalat pe banca tehnica a echipei in startul sezonului, Andrea Pirlo a vorbit despre munca depusa pana in momentul actual si si-a dat nota 6, motivand ca echipa putea face mult mai mult si faptul ca nu a reusit este in mare parte vina antrenorului.

"Pana acum, mi-as estima munca la 6 din 10. Cu siguranta, puteam face mai mult. Am avut pasiunea pentru fotbal inca de cand eram copil si dificultatile m-au impins sa lucrez mai mult. Cand nu obtii anumite rezultate, principalul vinovat este antrenorul.

In fiecare zi trebuie te simti sub lupa daca vrei sa progresezi. Fiecare competitie si antrenament sunt importante pentru dezvoltare. Este normal ca toti antrenorii sa fie sub lupa", a declarat Pirlo, dupa meciul cu Genoa.

Juventus este la 12 puncte de liderul Inter cu 8 etape inainte de finalul sezonului, iar in ciuda unui meci direct intre cele doua echipe care se va disputa la Torino, echipa condusa de Antonio Conte are sanse foarte mari de fi noua campioana a Italiei, dupa 9 trofee consecutive castigate de "rosonerri".