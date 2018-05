Oferta TOTAL neasteptata pentru Donnarumma! Liverpool a facut o propunere de ULTIMA ORA. Cat e gata sa plateasca

Pustiul din poarta Milanului ar putea sa fi jucat ultimele meciuri pe San Siro.

SportMediaset anunta ca Liverpool a facut o propunere in valoare de 40 de milioane de euro pentru goalkeeperul de 19 ani! Sursa citata sustine ca finalista Champions League e gata sa dea si un jucator la schimb pentru a-l avea pe Donnarumma pe Anfield. Liverpool s-a intalnit cu agentul Mino Raiola pentru a-i prezenta oferta. Negocierile sunt insa complicate din cauza Milanului, care cere 70 de milioane de euro. Italienii sunt siguri ca fie PSG, fie Real Madrid vor fi dispuse sa plateasca suma pe care o vor.

Liverpool se afla in cautarea unui portar de top. In afara lui Donnarumma, pe lista lui Klopp mai sunt Buffon si Allison (AS Roma).