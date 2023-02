Ofertă-record pentru ”bestia” lui Napoli! De Laurentiis a dat răspunsul

Todd Boehly vrea să ”pompeze” sume uriașe și în următoarea perioadă de mercato, din vară, iar una dintre principalele ținte ale echipei sale este Victor Osimhen (24 de ani), atacantul care ”rupe plasele” în Serie A pentru Napoli.

Golgheterul din Serie A este greu de transferat, chiar dacă Chelsea este gata să ofere 120 de milioane de euro în schimbul său. Patronul lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, a spus că ”perla” liderului din Italia nu este de vânzare.

”Nu este de vânzare! Jucătorii noștri sunt la cerere, dar nu trebuie să vând pe nimeni. Nu avem datorii”, a spus omul care conduce destinele lui Napoli.

