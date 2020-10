SCANDAL MONSTRU IN SERIE A! Juventus-Napoli, aproape sa nu se joace! Ronaldo poate castiga cu 3-0 la masa verde. Detalii halucinante

Partida care urma sa se dispute duminica de la ora 21:45 e in pericol de a fi amanata. Fotbalistii si staff-ul echipei de la Napoli au fost blocati pe aeroport, asta datorita unor rezultate pozitive de coronavirus depisate in aceeasi zi. Autoritatile locale au luat decizia de a nu-i lasa pe acestia sa zboare.

Ramane de vazut daca meciul care era anuntat ca fiind cap de afis in etapa a treia, va mai fi jucat. In urma cu o saptamana, dupa meciul Napoli-Genoa scor 6-0, genovezii au depistat 14 cazuri pozitive. Dupa acea partida, echipa lui Napoli a fost depistata negativ, insa in decursul urmatoarelor zile, Zielinski si Elmas s-au imbolnavit.

Juventus a anuntat printr-un comunicat oficial, ca va lua parte la aceasta partida indiferent de situatie:"Prima echipa va lua parte pe teren la meciul Juventus-Napoli, meci programat duminica de la ora 20:45 (ora Italiei), care este prevazuta in calendarul Serie A"

De asemenea, Liga Profesionista Italiana a anuntat ca partida se va disputa asa cum a fost planificat. In acest caz, daca Napoli nu se va prezenta la meci, va pierde cu scorul de 3-0.

