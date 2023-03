Selecționerul Roberto Mancini a surprins pe toată lumea când l-a convocat la naționala Italiei pe necunoscutul Mateo Retegui, un atacant care evoluează la Tigre în Argentina și care a marcat la debutul pentru ”Squadra Azzurra”, în 1-2 joi seara cu Anglia în preliminariile Euro 2024.

Retegui a fost desemnat mai bun om al lui Mancini în eșecul cu englezii atât de Gazzetta dello Sport, cât și de Tuttomercatoweb sau Calciomercato, care toate i-au dat 6,5.

”Toate reflectoarele au fost pe el, al 49-lea <<oriundo>> din istoria echipei naționale.

A anulat o primă repriză de coșmar (n.r. - la pauză era deja 2-0 pentru Anglia) găsind golul la debut, ca un adevărat atacant central.

Mai este de lucrat la mișcări, dar debutul este un semn încurajator pentru viitorul său și al Italiei”, a explicat Calciomercato.

1 - Mateo Retegui, who plays for Tigre in Argentina, is the only player in the history of Italy's men's team to score his first goal for the nation while playing his club football outside of Europe. Innovative. pic.twitter.com/RokHmAuH21