În ultimele cinci meciuri, Chivu are victorii pe linie.

Henrikh Mkhitaryan: ” Chivu e foarte meticulos, o calitate pe care doar antrenorii mari o au!”

Henrikh Mkhitaryan, unul dintre veteranii lui Inter Milano, a vorbit în presa italiană despre modul în care s-a transformat echipa sub comanda lui Cristi Chivu.

Armeanul a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului român și a mărturisit că, în opinia sa, Inter este una dintre echipele favorite să câștige Scudetto.

”Suntem la început, lucrăm împreună doar de câteva luni, dar îmi place felul în care este atent la fiecare detaliu. Este foarte meticulos, o calitate pe care doar antrenorii mari o au.

Antrenamentele cu el sunt intense și deosebit de distractive, ne încurcă pe toți, oferă motivație suplimentară, dar sunt și extrem de solicitante. Te mențin mereu concentrat, un sentiment care te ajută pe teren. Per total, Chivu a făcut o treabă bună în a ne ajuta să trecem mental peste finalul sezonului trecut: nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul.

Toți își doresc și pot câștiga Scudetto. Uitați-vă la clasament: după șase etape, sunt cinci sau șase echipe în frunte. Vrea cineva să renunțe? Napoli l-a câștigat anul trecut, dar nu putem nega că și noi suntem printre favoriți: nu va fi ușor, dar vom da tot ce avem mai bun pentru a câștiga din nou titlul”, a spus Mkhitaryan în Gazzetta dello Sport.

