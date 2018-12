Milan, pedepsita CRUNT de UEFA pentru nerespectarea fairplay-ului financiar! Anunt de ULTIMA ORA

Eliminata din Europa League, Milan e si pedepsita de UEFA!

UEFA a luat o decizie dura in privinta clubului AC Milan, care a incalcat flagrant regulile fairplay-ului financiar. Italienii au fost somati sa echilibreze bugetul clubului pana in 2021, altfel vor fi exclusi automat din competitiile europene.

In plus, UEFA a retinut cele 12 milioane de euro pentru participarea anul acesta in grupele Europa League, iar in urmatorii doi ani a limitat lotul de jucatori la 21 pentru orice participare in competitiile internationale.

AC Milan a fost eliminata aseara dramatic la golaveraj din grupele Europa League, dupa 1-3 cu Olympiacos.