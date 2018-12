ANUNTUL BOMBA al momentului: Ianis la INTER SAU AC MILAN! Cand se poate face transferul URIAS al Romaniei

Tottenham nu e singurul club mare care-l urmareste pe Ianis Hagi!



Impresarul roman Virgil Colfescu sustine ca Inter si AC Milan sunt ambele pe urmele pustiului de la Viitorul. Ianis a fost propus la rivalele din Milano de Florin Raducioiu, sustine Colfescu. Raducioiu tocmai a fost angajat scouter de Milan, unde a si jucat in anii '90!

"Ianis joaca foarte bine in acest moment. Un fost fotbalist pe care voi il stiti foarte bine in Italia, Florin Raducioiu, e acum scouter la Milan. L-a propus pe Ianis si la Inter, si la Milan! In Romania, Ianis joaca toate meciurile. Perioada petrecuta in Italia i-a prins foarte bine. S-a maturizat, are o viziune a jocului diferita, o pozitionare in teren diferita. Se descurca foarte bine si la nationala U21, la anul cred ca o sa-l vedeti in Italia la Euro. E deja si in lotul nationalei mari. Dupa parerea mea, o sa-l vedem curand in campionatul italian", a spus Colfescu pentru fiorentinanews.com.