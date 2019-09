Seara de COSMAR pentru Chiriches! A gresit la toate golurile primite de Sassuolo in meciul cu Atalanta

Vlad Chiriches a fost integralist in aceasta pentru Sasuolo.

Chiriches a avut o prima repriza de cosmar, Sasuolo primind nu mai putin de 4 goluri in primele 35 de minute. In minutul 6, Alejandro Gomez a defilat printre fundasii lui Sasuolo si a deschis scorul. In minutul 13, Ilicic a pasat printre picioarele lui Chiriches si Gosens a majorat diferenta la 2-0. Apoi, in minutul 29 in defensiva lui Sasuolo s-a produs o noua greseala colectiva si Gomez a reusit dubla. In minutul 35, Hateboer a centrat si Zapata a marcat de langa Vlad Chiriches stabilind scorul pauzei de 4-0.

Vlad Chiriches a fost implicat la fiecare faza de gol a celor de la Atalanta si a facut un meci de cosmar.

In minutul 62, Defrel a marcat singurul gol al celor de la Sassuolo si a stabilit scorul final de 1-4.

Sassuolo este pe locul 14 in Serie A cu 6 puncte in tot atatea etape.