Marocanul care a făcut furori la Mondial, ofertat în Italia! Câți bani va primi pe an de la granzii din Serie A

Azzedine Ounahi a evoluat în toate meciurile pentru naționala lui Walid Regragui, inclusiv în cele două înfrângeri cu Franța din semifinale, respectiv Croația, din finala mică.

Iar bunele performanțe l-au făcut pe fotbalist să fie ochit de granzii din Serie A, Napoli. Potrivit jurnalistului sportiv, Nicolo Schira, expert în transferuri, conducerea clubului va încerca să-l semneze pe jucător în perioada de mercato din iarnă.

Astfel, Azzedine Ounahi ar urma să primească un contract până în 2027 și să încaseze două milioane de euro pe an, după cum a mai informat Nicolo Schira pe rețelele social media.

Azzedine #Ounahi considers #Napoli as his first choice. Agreement in principle for a contract until 2027 (€2M/year). Napoli are working to sign him for the next season. Talks in progress with #Angers to try to reach already an agreement in January. #transfers https://t.co/PKbgElcPcw