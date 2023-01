Marocanul care a făcut furori la Mondial a schimbat echipa! Clubul cu care a semnat + suma de transfer

Figura frumoasă pe care a arătat-o la Campionatul Mondial din Qatar i-a făcut pe cei de la Olympique Marseille să-l curteze pe Ounahi, iar în cele din urmă Angers l-a cedat pentru opt milioane de euro și alte două, în bonusuri, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Azzedine Ounahi will join Olympique Marseille, done deal and here we go! ????⚪️???????????? #OM

Full agreement reached with Angers — understand fee is €8m plus €2m add ons and sell-on clause included.

Ounahi has agreed personal terms as new OM player until June 2027. pic.twitter.com/wx09DVSIol