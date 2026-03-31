„Modric este unic”, a declarat luni antrenorul italian, care l-a avut sub comanda sa pe jucătorul originar din Zadar între 2013 şi 2015, apoi din 2021 până în 2025. Împreună, au câştigat de trei ori Liga Campionilor.

Carlo Ancelotti, impresionat de Luka Modric

Modric, care va împlini 41 de ani în septembrie, s-a alăturat echipei AC Milan vara trecută, în acelaşi moment în care Ancelotti a părăsit banca de antrenori a echipei din Madrid pentru a prelua conducerea echipei naţionale, de cinci ori campioană mondială. „Este unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am antrenat, un profesionist excepţional, animat de o imensă pasiune pentru fotbal, care, cred eu, îi permite să continue să joace, la 40 de ani, ca unul dintre cei mai buni din lume”, a declarat selecţionerul.

Ancelotti a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă de la Orlando, unde Brazilia va încerca să-şi revină după înfrângerea suferită joi în faţa Franţei (1-2), care a trezit îndoieli cu privire la nivelul său real în absenţa lui Neymar, neconvocat pentru acest turneu.

Antrenorul a cerut „calm”: „Suntem pe drumul cel bun. Trebuie să ne îmbunătăţim, desigur, dar avem o idee suficient de clară despre ce vrem să facem la Cupa Mondială.”

Croaţii, la rândul lor, au învins Columbia (2-1) joia trecută, scrie News.ro.

Brazilia va întâlni Marocul, Haiti şi Scoţia în grupa sa la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie), în timp ce Croaţia va juca împotriva Angliei, Panama şi Ghana.