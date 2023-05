Joi seară, la Udine, Napoli a remizat, scor 1-1, iar gruparea din sudul Italiei s-a distanțat la 16 puncte de ocupanta locului secund, Lazio, cu cinci etape înainte de final, astfel că formația lui Luciano Spalletti este deja matematic campioană.

Luciano Spalletti, prima reacție după titlul istoric cu Napoli

A fost sărbătoare atât la Udine, cât și la Napoli, iar Luciano Spalletti le-a dedicat victoria în special fanilor și întregului oraș. Antrenorul de 64 de ani se află la primul Scudetto din carieră, însă la interviul de după meci a fost foarte calm.

"Cei ca mine care muncesc tot timpul nu se pot bucura. Fericirea este un lucru trecător. Acum trebuie să o luăm de la capăt. Faptul că îi văd pe fani fericiți mă face și pe mine să zâmbesc, e cea mai mare emoție. A fost responsabilitatea noastră să le dăm motive de bucurie.

Anul trecut am spus că trebuie să încercăm și au sărit pe mine pentru că am vorbit de ceva prea mare. Însă acel ceva era să scoatem ce e mai bun din jucători și să mergem înainte. Am făcut un sezon excelent, au fost meciuri splendide. Înainte au fost aici Benitez, Ancelotti, Sarri, care jucau cel mai bun fotbal din Italia, iar cu Gattuso s-a câștigat Cupa Italiei. Iar eu să vin aici și obiectivul să nu fie Scudetto? Nu aveam cum.

Dedic titlul echipei, jucătorilor. Au meritat, sunt cei care au adus bucurie unui oraș. Apoi, mă gândesc la toți cei care lucrează la echipă, fiicei mele Matilde, familiei, prietenilor și fratelui Marcello", a spus Luciano Spalletti, potrivit Gazzetta dello Sport.

În cadrul interviului acordat pentru DAZN, Spalletti a confirmat că va rămâne la Napoli. Înțelegerea sa expira în vară, însă a ajuns la un acord cu președintele Aurelio De Laurentiis pentru prelungire.