UPDATE 2: Napoli e campioana Italiei după 33 de ani! Echipa dirijată de Luciano Spalletti și-a adjudecat primul Scudetto din sezonul 1989/90, atunci când starul napoletanilor era regretatul Diego Armando Maradona. Acum, stadionul lui Napoli, fostul San Paolo, îi poartă numele.

Cu 80 de puncte după 33 de etape disputate în Serie A, Napoli e campioană cu cinci runde înainte de încheierea campionatului. Victor Osimhen a fost cel care a adus primul Scudetto pentru napoletani mai devreme, grație reușitei din minutul 53.

Acasă, pe Napoli o așteaptă o petrecere „surpriză” organizată de fani, care s-au strâns deja pe stadionul „Diego Armando Maradona” să celebreze succesul pe care Luciano Spalletti l-a adus tuturor susținătorilor napoletani. Napoli e campioana Italiei!

UPDATE 1: Napoli a egalat în repriza secundă. Victor Osimhen a restabilit egalitatea în minutul 53.

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Dacia Arena din Udine. Ultima confruntare dintre Napoli și Udinese s-a întâmplat pe stadionul „Diego Armando Maradona” în turul campionatului, atunci când liderul a reușit să se impună cu 3-2.

După 45 de minute disputate, Sandi Lovric a marcat (13') și poate ruina surpriza pe care au pregătit-o fanii napoletani. Suporterii liderului s-au adunat pe stadionul „Diego Armando Maradona” pentru o petrecere!

Napoli fans have gathered for a watch party at the Diego Armando Maradona Stadium as their side attempts to win Serie A away at Udinese ????

