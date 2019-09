Lovitura pentru Juventus! Cristiano Ronaldo s-a RUPT! Cat va lipsi starul portughez! Anuntul facut de Sarri

Cristiano Ronaldo s-a accidentat.

Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare in meciul disputat de Juventus pe teren propriu in fata celor de la Verona, iar antrenorul campioanei Italiei a dezvaluit cat de grava este accidentarea si cat va lipsi starul portughez. Ronaldo a adus golul victoriei pentru Juventus, a marcat din penalty in minutul 49 al partidei cu Verona.

"Ieri am avut un antrenament de recuperare. Inca nu stiu pe cine va odihni. Ronaldo are o mica intindere musculara la coapsa, dar este normal dupa trei meciuri intr-o saptamana. Din raportul medicilor reiese faptul ca trebuie sa odihnesc pe cineva dintre el, Matuidi si Bonucci", a declarat Maurizio Sarri.

In Italia este etapa intermediara, iar Juventus se va deplasa maine pe terenul celor de la Brescia pentru etapa a 5-a din campionatul Italiei, insa Ronaldo va lipsi din lotul lui Sarri. Juventus se afla pe locul 2 in clasament dupa 4 etape cu 10 puncte acumulate, doua mai putin decat liderul Napoli.