Gestul incredibil al lui Cristiano Ronaldo la TV: "Vreau sa le gasesc pe aceste femei, m-au ajutat foarte mult" Ce a urmat imediat

Cristiano Ronaldo a oferit un interviu incredibil postului ITV din Marea Britanie.

La 34 de ani, Cristiano Ronaldo a facut cele mai mari dezvaluiri legate de viata sa personala intr-un interviu realizat de Piers Morgan de la postul britanic ITV.

Pe langa povestile legate de tatal sau acuzatiile de viol, Cristiano Ronaldo a vorbit si despre momentele dificile din copilarie, cand cersea resturi de burgeri de la McDonald's. El vrea acum sa le gaseasca pe angajatele care l-au ajutat atunci in speranta ca va putea sa le rasplateasca pentru gestul lor.



Cristiano Ronaldo: Cerseam burgeri la McDonald's-ul de langa stadion!

"Eram infometati. Aveam un McDonald's langa stadion, bateam la usa lor si intrebam daca mai au burgeri. Acolo erau mereu Edna si alte doua fete. Nu le-am mai gasit niciodata. Am intrebat oameni in Portugalia, acel McDonald's s-a inchis, dar sper ca acest interviu ma va ajuta sa le gasesc, as fi foarte fericit. Vreau sa le invit la Torino sau la Lisabona sa vina la cina la mine pentru ca vreau sa le rasplatesc pentru gestul lor", a spus Ronaldo.



Interviul l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo s-o gaseasca pe femeia care l-a ajutat!

La cateva ore dupa ce interviul a fost difuzat pe post, jurnalistul Piers Morgan a anuntat pe Twitter ca este posibil ca Edna sa fi fost gasita deja.

UPDATE: We may have found Edna... https://t.co/7VC5Tj9lv6 — Piers Morgan (@piersmorgan) September 18, 2019

"Cand eram copil, 11 sau 12 ani, nu aveam suficienti bani. Traiam in acelasi loc cu restul de jucatori in Lisabona. Eram jucatori tineri. Imi vedeam familia din Madeira la 3 luni, era foarte greu. O perioada foarte grea pentru familia mea.

Seara, pe la 10:30 sau 11, ne era foame. Aveam un McDonald's langa stadionul unde locuiam. Si megeam mereu la usa din spate si bateam: hey, mai aveti burgeri?

Si Edna si alte doua fete, erau incredibile. Nu le-am mai gasit niciodata. Vorbesc cu niste oameni din Portugalia sa incerce sa le gaseasca pentru ca nu stiu unde sunt. Au inchis acel McDonald's. Dar sper ca acest interviu ma va ajuta sa le gasesc pe acele fete. Vreauu sa le invit la mine la Torino sau Lisabona sa ia cina. Vreau sa le gasesc pe aceste fete. Sa le dau ceva inapoi pentru ca apreciez mult acea perioada. Nu am uitat niciodata acel moment", a spus Ronaldo la ITV.