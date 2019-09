"Asa pot fi peste Messi! Vreau sa fiu cel mai bun din ISTORIE!" Declaratia de ultima ora a lui Cristiano Ronaldo

Cristiano crede ca e cel mai mare jucator din istorie. Vrea sa inchida dezbaterea 'Ronaldo sau Messi?' dupa ce va ajunge la un numar-record de 'Baloane de Aur' castigate.

Ronaldo si Messi au fiecare cate 5 trofee individuale castigate. Portughezul spune ca visul sau absolut este sa ajunga la 8 'Baloane'. "Asta m-ar ajuta sa fiu in fata lui Messi" - e sigur Cristiano.

"Mi-ar placea sa am cele mai multe Baloane de Aur din istorie. Messi e un tip fantastic, un jucator fantastic, e in istoria fotbalului. Dar, dupa ce voi avea 6, 7, 8 Baloane de Aur, voi fi deasupra lui. As vrea sa detin recordul asta. Eu si Messi avem o relatie buna. M-a ajutat sa fiu mai bun, si eu l-am ajutat pe el. Nu suntem prieteni, dar am impartit scena asta 15 ani, cum am spus si la gala UEFA", a spus Ronaldo pentru ITV.

2018 a fost primul an in care Messi sau Ronaldo nu au castigat trofeul acordat de France Football dupa 10 editii in care nimeni nu s-a putut apropia de ei.