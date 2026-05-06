Legendarul Van Basten, mesaj exploziv ce îl vizează pe Dan Șucu: ”Este păcat, nu îi pasă de istoria clubului!”

Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia

Olandezul este dezamăgit de calitatea la care a ajuns Serie A în acest moment, dar și de faptul că Inter domină fotbalul italian, spre nemulțumirea sa, care este mare suporter al lui AC Milan.

Unul dintre motivele invocate de Marco Van Basten în legătură cu faptul că a scăzut calitatea fotbalului din ”Cizmă” este prezența într-un număr mare a patronilor străini în Serie A.

Unul dintre patronii străini din fotbalul italian este și Dan Șucu. După câțiva ani în care a fost acționar majoritar la Rapid, afaceristul a decis să cumpere și pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa.

La finalul anului 2024, Dan Șucu, principalul acționar de la Rapid, a cumpărat aproximativ 77% dintre acțiunile clubului Genoa, în schimbul a peste 45 de milioane de euro.

”În prezent, există mulți proprietari străini în Italia. Un patron străin nu are nicio legătură cu istoria cluburilor și nici nu îi pasă de aceasta. Este păcat. Ar fi foarte important să se încerce readucerea fotbalului italian în mâini italiene, astfel încât să poată reveni în vârful Europei”, a declarat Marco Van Basten într-un interviu acordat pentru SportMediaset.

De altfel, Van Basten a declarat că este extrem de nemulțumit de faptul că AC Milan nu reușește să mai fie o adversară redutabilă pentru Inter: ”AC Milan nu mai este ceea ce a fost odată. Îi urmăresc și sper să își revină cât mai curând, pentru că Inter domină în prezent în Italia și nu îmi place deloc acest lucru”.