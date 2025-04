"Avem un proiect pe trei sezoane cu Baroni și vom continua cu el"

Lazio ocupă locul al șaselea în Serie A, fiind la două puncte distanță în spatele Bolognei, echipa aflată pe ultimul loc care duce în ediția viitoare a Champions League. "Biancocelestii" au fost eliminați de Inter Milano, scor 0-2, în sferturile de finală ale Cupei italiei, și vor înfrunta pe Bodo/Glimt, în sferturile de finală ale Europa League (10 și 17 aprilie).



Președintele Claudio Lotito îi va da credit antrenorului Marco Baroni și în sezonul următor, hotărârea fiind luată după victoria din meciul cu Atalanta (1-0, gol Gustav Isaksen 54).



"Mă bucur că Baroni a înțeles importanța rotirii jucătorilor din lot, într-o perioadă încărcată, cu multe meciuri. Avem un proiect pe trei sezoane cu Baroni și vom continua cu el. Îi vom reînnoi contractul", a mărturisit oficialul lazial. Acesta va fi abia al doilea mandat al antrenorului care să dureze mai mult de un sezon, după cel petrecut pe banca lui Lecce (2021-2023).



Baroni a petrecut o singură dată mai mult de un sezon pe banca unei echipe

Marco Baroni (61 de ani) este născut la Florența și a evoluat ca fundaș la Fiorentina, Monza, Padova, Udinese, AS Roma, Lecce, Napoli, Bologna, Poggibonsi, Ancona, Hellas Verona și Rondinella.



Și-a început cariera tehnică în 2000, fiind antrenor principal la Rondinella (2000-2001), Montevarchi (2001), Carrarese (2003-2004), Sudtirol (2005-2006), Ancona (2006-2007), Siena (2009), Cremonese (2010), Virtus Lanciano (2013-2014), Pescara (2014-2015), Novara (2015-2016), Benevento (2016-2017), Frosinone (2018-2019), Reggina (2020-2021), Lecce (2021-2023), Hellas Verona (20023-2024) și Lazio (2024-2025).



În palmares are o promovare în Serie A cu Lecce (2021-2022) și trofeul Serie A Coach of the Month (octombrie 2024).



Foto - Getty Images