Concluziile lui Nicolae Dică după înfrângerea cu Sepsi OSK + reacție la eliminarea lui Mascarenhas

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Mario Rondon (89), cu capul, în urma unui corner executat de Adnan Aganovic.

Ambele formaţii au terminat meciul în zece oameni, Matheus Mascarenhas (FCU Craiova) fiind eliminat în finalul primei reprize (45+2), în timp ce Cosmin Matei (Sepsi OSK) a primit cartonaş roşu în repriza secundă (74).

Sepsi OSK este neînvinsă în acest debut de sezon, cu două victorii (1-0 cu Farul în Supercupă) şi un egal (0-0 cu Rapid, în prima etapă).

FCU Craiova, aflată la meciul de debut al lui Nicolae Dică, a suferit al doilea eşec consecutiv în campionat, după 1-3 cu FCSB.

Declarațiile lui Nicolae Dică după Sepsi OSK - FCU Craiova 1-0

"În prima repriză a fost un joc echilibrat. Am fost organizați bine, apoi a venit acel cartonaș roșu. Și în 10 oameni ne-am organizat, am închis bine jocul, nu și-au creat multe ocazii. 10 contra 10 am avut și noi ocazii, nu am reușit să marcăm, dar voiam mai mult curaj. Să punem probleme, să avem o posesie mai bună, dar probabil eram obosiți.

Atitudinea a fost ok, m-a mulțumit. Trebuie să fii concentrat la fazele fixe, sunt multe jocuri care se decid așa. Nu am văzut faza respectivă, știu că a dat fault pentru noi, apoi am primit cartonaș roșu.

L-a zgâriat puțin și se dă roșu. Am înțeles. Am făcut bine ceea ce am pregătit, m-a mulțumit atitudinea băieților. Sunt pretenții la Craiova, domnul Mititelu a investit foarte mulți bani și trebuie să facem rezultate", a declarat antrenorul, la Digi Sport.