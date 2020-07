Juventus isi intareste atacul! Oferta uriasa facuta de italieni pentru un jucator din Serie A

Juventus este gata sa ofere 30 de milioane de euro plus un jucator la schimb pentru Duvan Zapata, fotbalistul Atalantei.

Zilele lui Gonzalo Huguian sunt numarate. Corriere dello Sport scrie ca Zapata va fi inlocuitorul atacantului argentinian. Decomadata "Batrana Doamna" a facut o oferta de 30 de milioane de euro, plus portarul Mattia Perin care este imprumutat la Genoa.

Juventus mai era interesata de Arkadiusz Milik, Edin Dzeko sau Alexandre Lacazette, dar in final Duvan Zapata va fi coleg cu Cristiano Ronaldo in atacul liderului din Serie A.

Zapata este in acest sezon unul dintre cei mai in forma atacanti din campionatul Italalian. Jucatorul columbian marcat 17 goluri si a oferit 6 pase decisive in cele 24 de partide jucate. El a marcat si in poarta lui Juventus in urma cu 3 etape, cand scorul final a fost 2-2.

Atalanta traverseaza in acest sezon, probabil cea mai buna forma din toata istoria ei. Echipa lui Gian Piero Gasperini se afla pe locul 3 in clasament si s-a calificat pentru prima data in sferturile Ligii Campionilor, acolo unde o va infrunta pe PSG.

Echipa din Bergamo are cel mai bun atac din Serie A, reusind sa marcheze 94 de goluri in 34 de etape.