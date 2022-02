Jose Mourinho, eliminat din nou după un gest controversat! Cum l-a provocat antrenorul pe arbitrul partidei 

Echipa lui Jose Mourinho are patru meciuri consecutive fără victorie, având trei remize consecutive în campionat și o înfrângere în Cupa Spaniei. AS Roma a remizat, pe teren propriu, cu Verona după ce a fost condusă cu 2-0.

Scorul a fost deschis de oaspeți, încă din minutul 5 al partidei, iar 15 minute mai târziu au mai marcat o dată. Verona reușise să marcheze și golul de 3-0, însă reușia lui Simeone a fost anulată cu VAR, pe motiv de ofsaid. AS Roma s-a trezit abia în minutul 65, prin golul lui Volpato, iar în minutul 84, Bove, intrat în teren de șase minute, a restabilit egalitatea.

Antrenorul portughez a văzut cartonașul roșu în primul minut de prelungiri, din cele patru arătate, asta după ce pe parcursul partidei a protestat, iritat, și a adus injurii arbitrilor. Mourinho a fost eliminat după un gest controversat, pe care l-a făcut către 'centralul' Luca Pairetto.

Tehnicianul Romei a gesticulat ca și cum ar vorbi la telefon, făcând aluzie la tatăl arbitrului, care a fost și el 'central' la rândul său, implicat într-un mare scandal, în urma unui meci aranjat. Pairetto i-a arătat roșu direct, iar Mourinho s-a repezit spre el.

Mourinho a ieșit în evidență și cu un alt gest neașteptat. Imediat după eliminare, înainte de a părăsi terenul, antrenorul s-a dus să îi salute pe cei de pe banca Veronei. Portughezul i-a transmis și un mesaj lui Igor Tudor, antrenorul Veronei.

„M-a felicitat pentru rezultatul echipei, iar faptul că asta a venit de la el, înseamnă mult”, a dezvăluit tehnicianul Veronei.

