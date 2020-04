"Mi-a dat coronavirus!" Un asistent din Italia si-a omorat iubita doctor, dupa ce l-ar fi infectat cu virusul. Descoperirea SOCANTA facuta de anchetatori

Antonio De Pace si-a omorat iubita dupa ce aceasta l-ar fi infectat cu coronavirus, dupa cum sustine chiar el.

Barbatul in varsta de 28 de ani, din Italia, a sunat la politie pentru a marturisi ca si-a omorat iubita, Lorena Quaranta, in varsta de 27 de ani, la doar cateva zile dupa ce a postat o poza pentru a o felicita pentru absolvire.

Antonio De Pace lucreaza ca asistent in Italia, in timp ce iubita acestuia era doctor si lupta alaturi de colegii sai cu virusul care a facut numeroase victime in Italia.

Barbatul a sunat la politie sa isi recunoasca fapta, iar cand acestia au ajuns in apartamentul lor, De Pace a fost gasit pe podea, incercand sa se sinucida, insa colegii de spital al femeii pe care a omorat-o i-au salvat viata.

De Pace a fost dus la procurori, unde a recunoscut singur: "Am omorat-o pentru ca mi-a dat coronavirus".

Cei doi au fost testati, iar rezultatele rapoartelor au socat intreaga planeta. Conform The Sun, niciunul dintre ei nu avea coronavirus, astfel ca De Pace si-a omorat iubita degeaba.