Florinel Coman e pus la treaba si in perioada de carantina! S-a antrenat alaturi de iubita lui la malul marii 

Jucatorul FCSB-ului isi continua programul de pregatire.

Florinel Coman se mentine in forma alaturi de iubita sa, la mare. Acestia au iesit din casa, in ciuda restrictiilor, si au postat clipuri video pe internet in care fac exercitii fizice pe plaja.

Gigi Becali a anuntat in urma cu doar cateva zile ca va aduce echipa la baza de la Berceni, pentru a incepe pregatirea.

"Cred ca bag echipa in carantina! Mut jucatorii si staff-ul la baza de la Berceni. O sa alerge pe acolo pentru ca nu poti sa faci miscare intr-o camera de apartament. Bag echipa doua saptamani in carantina si va fi precum un cantonament. Fiecare va sta in camera lui pentru ca avem destule", a spus Becali.