Cristi Chivu îl vrea pe Manu Kone de la AS Roma, mijlocașul francez de 24 de ani care a impresionat în ultimul sezon la echipa capitolină.



Potrivit presei din Italia și Franța, negocierile dintre cele două cluburi sunt avansate, cu discuții constante privind prețul final. Roma cere 50 de milioane de euro, în timp ce oferta Interului s-ar situa între 30 și 42 de milioane, plus bonusuri.



Inter Milano îl vrea neapărat pe Manu Kone



Kone, adus de Roma vara trecută de la Borussia Monchengladbach pentru 18 milioane de euro, s-a impus rapid. Chivu îl vede ca pe o piesă-cheie în reconstrucția liniei de mijloc, mai ales după ce unele soluții experimentate nu au oferit randamentul dorit.



Roma e dispusă să îl vândă pentru a-și finanța două mutări importante în Premier League: Jadon Sancho (Manchester United) pentru 23 de milioane de euro și Leon Bailey (Aston Villa), împrumut cu opțiune de cumpărare.

